Leonor Teles sorri quando lhe perguntamos se está cansada de falar acerca do filme. Está fechado há um ano, já passou por festivais (ganhou o Prix International de la Scam no festival Cinéma du Réel em Paris), pelo meio a realizadora até já regressou às curtas-metragens, mas disso ainda não quer falar. Terra Franca, que hoje chega às salas, é a primeira longa-metragem daquela que, em 2016, venceu um Urso de Ouro no Festival de Berlim com Balada de Um Batráquio.

Mais uma vez, Teles virou-se para aquilo que conhecia e demorou-se nisso, para o compreender e olhar melhor. Em Terra Franca passamos um ano na família de Albertino Lobo, um pescador de Vila Franca de Xira, terra natal da realizadora. Conhecemo-lo qual herói sozinho no rio e muito mais leve em casa, rodeado da mulher, Dália, e das duas filhas, Lúcia e Laura.