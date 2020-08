Cinco meses são muito pouco em política. E são precisamente os que faltam para as presidenciais. E por mais estranho que pareça, ou talvez não, só o socialista António Costa já anunciou o apoio à recandidatura de Marcelo Rebelo de Sousa, que ainda também não quis dizer, preto no branco, que está na pole position para a corrida a Belém. O PSD e sobretudo o CDS ainda hesitam no like ao Presidente. "Seria um erro gravíssimo não apoiar a sua reeleição", afirma o antigo líder centrista José Ribeiro e Castro.

Estas palavras ao DN do antigo presidente do CDS surgem na sequência da entrevista do atual líder centrista à Visão, em que Francisco Rodrigues dos Santos afirma que o apoio do CDS à recandidatura de Marcelo "não está em saldos" e tece críticas ao inquilino de Belém.