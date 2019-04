Ornatos Violeta, Pluto, Supernada, Foge Foge Bandido ou Estação de Serviço foram alguns dos nomes atrás dos quais, acompanhado ou a solo, Manel Cruz sempre se escondeu. Como confessa nesta entrevista ao DN, nunca se quis assumir como músico. Era uma questão de "liberdade" ou de "compromisso", mas, como o tempo acabaria por lhe ensinar, uma coisa não existe sem outra. E eis que chegou a altura de assumir, sem medos, a carreira, a música, o público e o palco, nesse periclitante equilíbrio entre a honestidade e o ego. Até, enfim, a fama, que afinal "nem é assim tão importante".

E eis que surge Vida Nova, o primeiro disco assinado por Manel Cruz, cujo título diz tudo sobre esta nova fase da carreira de um dos mais aclamados escritores de canções da música portuguesa. "Fui obrigado a complicar para tornar tudo mais simples", explica, recordando todo o processo de composição do álbum, que vai apresentar pela primeira vez ao vivo no dia 28 abril, na Casa da Música, no Porto, e no Capitólio, em Lisboa, a 1 de maio. Para o verão, está também já anunciado novo regresso dos Ornatos Violeta, que vão celebrar em palco os 20 anos da edição do disco O Monstro Precisa de Amigos, com três concertos no NOS Alive, MEO Marés Vivas e Festival F.