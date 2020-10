Qual foi o primeiro impacto no Irão do século XVI da chegada dos portugueses? Foi o primeiro contacto direto com uma potência europeia em séculos, desde os gregos e os romanos?

Com a formação do governo otomano no período entre o colapso dos Ilkhans e a ascensão de Tamerlão, os turcos conquistaram as margens dos mares Negro e de Mármara, o Mediterrâneo, o Levante, o Egito e o Hejaz, e em conflito com os cristãos, o comércio europeu nas ilhas e portos. Fecharam os portos da Ásia Menor, do Levante e do Egito, bloqueando o extenso comércio que se fazia nesta parte entre o Oriente e a Europa. A conquista de Constantinopla em 857 A.H./1453 d.C. pelo sultão Mehmet, o Conquistador, e a conquista da Península Balcânica pelos turcos otomanos e da costa oriental do Mediterrâneo intensificou esse processo. Com o bloqueio das rotas marítimas, os preços de bens orientais como seda, têxteis e tecidos finos, pérolas, rubis, diamantes, turquesas e especiarias, perfumes, tapetes, utensílios diversos, armas, couro, linho e cera aumentaram na Europa. Depois disso, os europeus começaram um esforço implacável para encontrar novas rotas marítimas que pudessem levá-los ao oceano Índico, ao mar de Omã, ao golfo Pérsico e aos países asiáticos sem encontrar os turcos otomanos. Os séculos XV e XVI também são chamados de era oceânica. As bases para este esforço foram lançadas na época do infante D. Henrique, o Navegador. A passagem do cabo das Tormentas na África do Sul, rebatizado cabo da Boa Esperança, facilitou o acesso ao oceano Índico. Em 891 A.H./1488 d.C., Bartolomeu Dias, cruzando o cabo da Boa Esperança, entrou no oceano Índico, mas não conseguiu chegar às ricas terras da Ásia. No ano 904-54 A.H./1498 d.C., Vasco da Gama chegou a Calecute, na costa ocidental da Índia. Na África Oriental, especialmente no porto de Melinde, ele conheceu um grupo de marinheiros muçulmanos, um dos quais se chamava Shahab al-Din Ahmad ibn Mājid, um xiita do Najd que aprendeu técnicas de navegação em Omã e na região do golfo Pérsico e foi o autor de um dos guias marítimos em 866 A.H.(1462 d.C.. Ele estava no porto de Julfar em Omã, guiando-o para as terras do Oriente. Gradualmente, os portugueses estabeleceram as suas bases em Moçambique, Gwadar, Índia, Meca na entrada ocidental do oceano Índico, Áden no mar Vermelho e, finalmente, em Omã, ilha de Ormuz, mar de Omã e golfo Pérsico, e em todas as principais vias navegáveis ​​orientais. Em 1506 d.C., D. Manuel I (1521-1495 d.C.), rei de Portugal, enviou uma grande frota de 14 a 16 navios sob o comando de Tristão da Cunha para preparar e construir um forte na ilha de Socótora (moderno Iémen) na entrada para o golfo de Áden. Afonso de Albuquerque também patrulhava a costa da Arábia Saudita em busca de saque como comandante de um grupo menor de navios que operavam sob o comando de Tristão da Cunha. Em 913 A.H./20 de agosto de 1507 e contemporâneo do reinado do xá Ismail Safavid (907-930 A.H.), Albuquerque com sete navios e 460 marinheiros ocupou as principais áreas de Omã, incluindo Ras al-Hadd, Qoryat, o porto de Mascate, Sohar, Khorfakan e Qalahat. A conquista desses territórios pelos portugueses, abriu caminho para a captura da estratégica ilha de Ormuz, que servia de centro de comando das ilhas e portos ao norte e ao sul do golfo Pérsico e do mar de Omã. Nesta época, os governantes de Ormuz experimentaram anos de governo indiscutível sobre Qatif, Qatar, os picos e o cume de Omã, Bahrein, Qeshm, Kish, Minab, Moghastan e a costa de Makran. Simultaneamente com os esforços dos portugueses, Amir Saif al-Din, Salgar Shah bin Turan II, o rei de 12 anos, governou o reino de Ormuz, mas todas as interações políticas, militares e comerciais na região estavam nas mãos de seu vice, Khajeh Atta.

Mohammad Jafar Chamankar.