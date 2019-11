Uma coisa é certa: Rui Rio não terá um apoiante indefetível em quem, hoje, vencer a disputa pela liderança da distrital de Lisboa do PSD - a maior do partido. Vão a votos dois candidatos: Sofia Vala Rocha, advogada, e Ângelo Pereira, autarca em Oeiras. Vala Rocha pode ser definida como uma franco-atiradora nos alinhamentos internos e promete independência face à direção, seja ela de quem for; já Ângelo Pereira é claramente conotado com um dos dois adversários de Rui Rio no combate pela liderança nacional do partido, Miguel Pinto Luz, vice-presidente da Câmara de Cascais.

Mais de uma dezena de milhares de militantes estão convocados para decidir entre Vala Rocha e Ângelo Pereira - podendo a votação ser considerada uma primeira sondagem ao peso que Miguel Pinto Luz ainda tem na distrital que em tempos liderou, no contexto do confronto pela liderança nacional.