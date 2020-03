Marcelo: o último ano de mandato marcado pela incerteza

Há exatamente quatro anos, no dia 9 de de março de 2016, às 10.14 da manhã, Marcelo Rebelo de Sousa tomou posse na Assembleia da República. Chegou à cerimónia caminhando pela Calçada da Estrela, sorridente e otimista, e prometeu preferir "os pequenos gestos que aproximam às grandes proclamações que afastam".

Hoje, quando se inicia o último ano do seu mandato, amontoam-se na sua secretária no Palácio de Belém pilhas de argumentos pessimistas: os efeitos a longo prazo do coronavírus (que, aliás, já o colocaram a ele numa situação de isolamento social a que não está habituado), as consequências no turismo - e na economia - e o impacto que terá na apreciação que os portugueses fazem do Serviço Nacional de Saúde. Além de tudo aquilo que, em comparação, parece menor, como as suspeitas sobre a gestão dos clubes de futebol e sobre a transparência do próprio sistema judicial.