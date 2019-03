Aos 62 anos, Francisco Louçã recebe o DN na sua casa no centro de Lisboa, bem perto do prédio que durante décadas foi a sede deste jornal. Afastado de cargos políticos permanentes - integra apenas o Conselho de Estado, eleito pelo Parlamento -, recusa no entanto deixar de ter uma voz política no espaço público. Comenta a política semanalmente na SIC e hoje será um dos oradores do comício em Lisboa com que o Bloco de Esquerda assinalará os seus 20 anos de existência.

Vamos começar pelo princípio. A história do BE já foi contada muitas vezes mas há muitas pessoas que não a conhecem. De quem foi a ideia de criar o Bloco?

Foi do Luís Fazenda.