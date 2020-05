Maria Rueff teve um enfarte do miocárdio, em novembro, que a obrigou a desacelerar. Três meses depois, a covid-19 obrigou-a a ficar ainda mais tempo em casa, sobretudo porque é uma pessoa de risco. Está a apreciar esse tempo e aprendeu novas ferramentas para continuar a fazer o programa Cá por Casa, agora, Quarentona, mas tem saudades do estúdio. O fim do estado de emergência não significa para a atriz o abrandar dos cuidados de prevenção da doença, antes pelo contrário.

Como tem sido a vida nestes dias?

Tivemos a sorte de continuar a fazer o programa de televisão, sinto-me absolutamente privilegiada por a RTP nos desafiar a continuarmos o Cá por Casa. Nós, atores, devemos ser uma das partes mais castigadas com a pandemia, com a incerteza em saber se público voltará às salas. Sobretudo os espetáculos que são comerciais, muitos de comédia, que é o que faço, e que dependem da bilheteira, não sei se será viável com todas estas regras de distanciamento.