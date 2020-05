O escritor J. Rentes de Carvalho ganhou fama literária na Holanda, um filho gerado em Estevais de Mogadouro e nascido em Vila Nova de Gaia e que, segundo a sua biografia online, é "neto de um sapateiro e de um guarda fiscal, frequentou o liceu no Porto, em Viana do Castelo e em Vila Real. Estudou Línguas Românicas e Direito nas faculdades de Letras e de Direito da Universidade de Lisboa, após o que, por razões políticas, foi obrigado a deixar Portugal. Viveu no Rio de Janeiro, em São Paulo, Nova Iorque e Paris. Trabalhou como jornalista para O Estado de S. Paulo, o Correio Paulistano, O Globo e na revista O Cruzeiro. Mudou-se para Amesterdão em 1956, para trabalhar na embaixada brasileira. Colaborou com o Diário Popular e depois com o Expresso. Fez um mestrado na Universidade de Amesterdão, apresentando uma tese intitulada "O povo na obra de Raul Brandão". Após a reforma continuou a carreira de jornalista e romancista (...)." Aqui chegados, Rentes foi descoberto em Portugal e a sua obra - toda focada no nosso país - editada. As suas narrativas falam de um Portugal que nos nossos escritores passa ao lado e num conjunto de ensaios que provocam perguntas que, mais uma vez, pouco interessam aos nossos ensaístas. Viver na Holanda, de onde saem frequentes bojardas políticas nonsense contra os países do Sul, é um bom pretexto para entrevistar um autor que faz no dia 15 os seus 90 anos. Nada que o impeça de provocar os que obedecem cegos à quarentena e ultrapassam os piores receios do Big Brother imaginado por Orwell.