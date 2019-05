As razões que levam o Estado a substituir-se aos pais no pagamento da pensão de alimentos são sobretudo o desemprego, estarem detidos, não residirem em território nacional ou não terem quaisquer rendimentos.

Maria, vítima de violência doméstica, foi viver para uma casa abrigo com os dois filhos. Em novembro de 2017, no decorrer do processo de responsabilidades parentais, ficou definido que o pai daria cem euros por cada filho, mas nunca chegou a pagar um tostão - o ex-marido recebe pouco mais de 300 euros de uma pensão de invalidez mas tinha concordado com o valor estipulado pela juíza.

Maria acionou junto do tribunal o processo para que o Estado se substituísse ao pai na pensão de alimentos e recebeu o primeiro pagamento, com duas mensalidades, em agosto do ano passado. A filha entretanto atingiu a maioridade e, como é estudante, teve de reiniciar o processo em seu nome - em março deste ano chegou o primeiro cheque da Segurança Social de 101 euros, ou seja, já com um euro de aumento em relação ao estipulado pelo tribunal.