As notícias dos últimos dias têm sido preocupantes, mas a verdadeira catástrofe chegou ao restaurante 1001 Noites com a notícia do avião que caiu em Teerão matando 176 pessoas. Três delas eram a irmã, o cunhado e o sobrinho de uma das cozinheiras. "Foi muito triste. Nem sabemos o que dizer. Ela e o marido, que também trabalha aqui, ficaram devastados", conta Sajjad Nazidizaj, o dono do restaurante iraniano que fica perto da Avenida de Roma, em Lisboa. "Isto passará também" - esta é uma das frases, escritas em persa, que Sajjad Nazidizaj tem penduradas na parede do seu restaurante. "As coisas más vão passar. As boas também. Tudo passa, nada se mantém para sempre, temos de nos lembrar sempre disto", diz, explicando o conhecido adágio persa.

Sajjad tem 40 anos e nasceu em Jolfa, no extremo norte do Irão. Aponta o local no mapa, também ele emoldurado. Mais ao centro está a cidade de Teerão, onde estudou Arquitetura, a zona de Bandar Bushehr, na costa do sul, onde trabalhou, a região verdejante de Rasht, no norte, onde deu aulas. "E aqui no meio, o grande deserto. As pessoas pensam que o Irão é só deserto mas é um país muito grande, com regiões muito diferentes", garante. Em 2012, Sajjad Nazidizaj veio para Lisboa para fazer o doutoramento no Instituto Superior Técnico e acabou por ficar por cá. Primeiro, quis trabalhar como arquiteto, mas não correu muito bem. Tornou-se, então, empregado de mesa. E depois decidiu abrir seu próprio negócio. Inaugurado em 2017 e com o nome do mais famoso livro da literatura persa, o 1001 Noites é um dos poucos restaurantes iranianos em Lisboa.