As eleições estão marcadas para o primeiro sábado de junho, dia 6. Os membros do Grande Oriente Lusitano (GOL) irão escolher o "irmão" que irá liderar a organização no próximo triénio.

Faltam exatamente quatro meses - e já há dois pré-candidatos que estão assumidamente a ponderar as suas hipóteses: Daniel Madeira de Castro, economista, tido como próximo do PSD; e Fernando Cabecinha, também economista, este sim militante do PSD, antigo número dois do atual grão-mestre, Fernando Lima Valada, quando este dirigiu a Galilei (ex-Sociedade Lusa Negócios, holding dona do BPN) e ex-presidente da Grande Dieta (o "parlamento" interno) da organização.