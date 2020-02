Domingos Lopes decide abandonar o PCP por se sentir traído enquanto candidato autárquico. Aconteceu em 2009 e nunca mais a militância foi igual. Para trás ficam décadas de trabalho com Álvaro Cunhal no dia-a-dia dos governos provisórios no pós-25 de Abril, e a crença na mudança com Carlos Carvalhas, que ocupa o cargo nos tempos conturbados da perestroika. Olha para Jerónimo de Sousa como um dirigente que pode ser obrigado a ficar como secretário-geral devido às divisões internas no partido sobre o rumo do PCP.

