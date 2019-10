No dia seguinte ao funeral do seu fundador Freitas do Amaral, com o pior resultado de sempre da sua história em eleições legislativas e uma agora líder demissionária, o CDS mergulhou numa crise onde se misturam nomes para a presidência do partido e propostas de renovação ideológica.

O resultado de domingo só é comparável quando das duas maiorias absolutas de Cavaco Silva. Em 1987, com quatro deputados eleitos (e a expressão "partido do táxi" que se colou ao partido), o CDS chegou aos 251 987 votos (4,44%). E, em 1991, o CDS teve então o mesmo número de deputados (cinco), com 254 317 votos (4,43%), contra os 216 448 votos deste domingo (4,25%).