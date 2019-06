As crises existenciais do centro-direita

Ao contrário do que acontece no Parlamento, onde o maior partido é o PSD mas a esquerda, junta, está em maioria, na TV não há nenhum efeito geringonça que prevaleça. Nos canais generalistas, de sinal aberto, só a SIC e a TVI têm programas de comentário político fixo. Em nenhum deles há um único comentador que se situe, publicamente, à esquerda. Aos domingos, Marques Mendes (SIC) compete com Paulo Portas (TVI) na análise da atualidade. Às segundas, Miguel Sousa Tavares, na TVI, tem como contraponto Manuela Moura Guedes, na SIC. Dos quatro, só há um - Sousa Tavares- que nunca foi deputado, ou dirigente, de um partido de direita.

O comentário na televisão mantém uma relação próxima com a atividade política - sendo pedido a deputados, dirigentes partidários, conselheiros - e menos a analistas externos, como Sousa Tavares. Essa é uma "singularidade portuguesa", nota Gustavo Cardoso, professor universitário que, com Paulo Couraceiro e Ana Pinto Martinho, realizou um estudo do MediaLab do ISCTE, que analisou 18 programas televisivos, entre o dia 1 de Março e o dia 1 de Abril de 2019.