Ivo Canelas

"A única vez que me senti uma rock star foi em Chelas, na altura do Fura-Vidas"

Pés em cima de uma cadeira, descontraído, pensa antes de responder a qualquer pergunta. Ivo Canelas, 45 anos, 25 de profissão, é um homem em busca de razões para viver na peça Todas as Coisas Maravilhosas, em cena no Estúdio Time Out, até 20 de janeiro.