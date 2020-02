A 30 de dezembro de 2019, Li Wenliang, médico do hospital central de Wuhan, capital da província chinesa de Hubei, advertiu alguns colegas. Ele era oftalmologista e talvez por isso dava conta e importância ao que via: sete trabalhadores do mercado local de marisco e animais esquisitos tinham sido internados. E as análises revelaram um vírus parecido com o que ocasionou a Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS). Já nos tínhamos esquecido (nós, o resto do mundo que não o Dr. Wenliang) mas a SARS foi uma epidemia mundial que matou cerca de 800 pessoas em 2003 e também teve origem na China. E esse vírus antigo, o coronavírus, fora passado aos homens por animais como os vendidos no mercado de Wuhan.

Alguns anos antes, em 1632, Galileu Galilei, astrónomo, matemático, físico, enfim, um sábio italiano publicou Diálogo Sobre os Dois Principais Sistemas do Mundo - o de Ptolomeu e o de Copérnico. O livro era a longa discussão entre o defensor da velha teoria de que a Terra era o centro do Universo e um adepto da teoria heliocêntrica, a de que o nosso planeta rodava à volta do Sol. Esta última teoria fora inventada pelo polaco Nicolau Copérnico e, embora o tivesse sido já há quase um século (em 1543), ainda era negada e perseguida pelos poderosos do tempo de Galileu. No seu livro, ao dar o tolo nome de Simplício ao defensor de a Terra ser o centro do Universo, Galileu mostrava bem que o seu lado era o outro. O da observação e da experiência, a da ciência que levava à verdade.