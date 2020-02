Presidente da Câmara de Famalicão e autarca mais votado do PSD, Paulo Cunha diz em entrevista ao DN esperar que Rui Rio esteja mesmo disposto à unidade e que chame as forças vivas do partido para o combate eleitoral. Foi apoiante de Luís Montenegro nas diretas e defende que é um "erro" a "tendência" de Rui Rio para os acordos com o PS. Vitória nas autárquicas, diz, será conquistar mais câmaras do que em 2017. E admite a aproximação ao Chega.