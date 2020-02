Eles são dos melhores internos do país. O que pensam da medicina?

Em comum têm a idade, 25 anos, o facto de serem os primeiros médicos nas respetivas famílias e dos melhores internos do país. Trocado por miúdos: o Dr. Diogo, a Dra. Cláudia e o Dr. Filipe entraram na especialidade médica com notas altíssimas, o que lhes permitiu escolher em primeiro lugar, a nível nacional, não só a especialidade como o hospital onde queriam fazer essa formação. E quando se diz notas altíssimas é porque são mesmo muito altas: Diogo, futuro oftalmologista, está no topo da escala e foi o único 100% do tão temido teste Harrison, o último realizado antes da nova prova de seriação. Cláudia ficou em 8.º lugar com 98% e Filipe em 66.º com 96%.

Diogo escolheu a especialidade de oftalmologia porque, explica, com um tratamento único pode resolver um problema que limita muito a vida de um doente. © Leonardo Negrão/Global Imagens