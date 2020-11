Supremo do Brasil suspende censura a filme do Porta dos Fundos sobre Jesus gay

Pode ser crime em Portugal "dizer a um católico que a sua religião é um chorrilho de asneiras", ou "a uma pessoa que levava o andor da Nossa Senhora que aquilo que levava era um pedaço de madeira ou de barro"? E "zombar num jornal do ministério da Santíssima Trindade pelo facto de tal mistério ser uma monstruosidade", ou "publicar na imprensa uma caricatura do Papa com um preservativo suspenso no nariz"?

Para o juiz-conselheiro José Joaquim Almeida Lopes, que desempenhou funções no Supremo Tribunal Administrativo, a resposta é sim. Escreveu-o em 1998 no artigo "Os crimes contra a liberdade religiosa no direito penal português" (publicado na Revista Lusíada). Jubilado em 2008, o magistrado, que faz atualmente parte da direção da Associação dos Canonistas e do Tribunal Diocesano do Porto, considera ali que todas as ações descritas integram o tipo criminal descrito no número 1 do artigo 251.º do Código Penal ("Ultraje por motivo de crença religiosa").