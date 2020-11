Senhor presidente, pode explicar aos leitores portugueses a origem histórica deste conflito entre arménios e azeris?

Os arménios vivem no território chamado Planalto Arménio desde há milhares de anos e desde há milhares de anos que Artsakh ou Nagorno-Karabakh faz parte da Arménia histórica. Os arménios em Nagorno-Karabakh, como todos os arménios a viverem na sua pátria, tornaram-se cristãos no ano 301, foi o primeiro país no mundo. Claro que os nossos vizinhos, o Azerbaijão e a Turquia, vieram para esta área séculos depois mas isso é a história. Depois o povo de Nagorno-Karabakh sofreu ataques de Gengis Khan, de Timur e dos persas; foi invadido pelo Império Russo, pelo Império Otomano, mas conseguiu sempre manter a sua identidade arménia e fazer parte da Arménia sob diferentes formas. Diferentes zonas do território de Nagorno-Karabakh foram governadas por diferentes líderes, reis locais, etc. Foi só quando a União Soviética tomou conta da zona, que a liderança soviética, mais especificamente o senhor José Estaline, decidiu dar este território ao Azerbaijão. Não foi só este, mas também outro território de origem histórica arménia foi dado ao Azerbaijão. Houve uma ilusão nos líderes soviéticos, de que tinham um novo vizinho, a Turquia, e não o Império Otomano, e que esta nova Turquia dirigida por um novo líder - Atatürk - era um novo parceiro para os bolcheviques. Por causa disso, várias regiões de Primeira República Arménia foram oferecidas à Turquia e esta parte da Arménia histórica foi dada ao Azerbaijão. Assim, durante 70 anos - e apenas 70 anos - Nagorno-Karabakh fez parte da República Socialista Soviética do Azerbaijão. Mas mesmo durante o domínio soviético, com o enorme poder do governo soberano soviético, o Azerbaijão não mostrou qualquer sinal de tolerância, o Azerbaijão não mostrou qualquer de disposição de viver com os arménios e, então, começou a limpeza. Só para dar alguns números: nos anos 1920 a população de Nagorno-Karabakh era de 250 mil pessoas, das quais 95% eram arménias. Em 1989-1990, quando o povo de Nagorno-Karabakh ainda fazia parte da União Soviética, de acordo com a Constituição Soviética, disse que queria viver fora do Azerbaijão, declarou que queria ser independente - a Constituição Soviética permitia isso - a reação do lado azeri foi pogroms em Baku e noutros lugares, criando um milhão de refugiados arménios, dos quais alguns vieram para a Arménia, outros para a Europa, outros para a Rússia, outros para o Canadá, mas a população de Nagorno-Karabakh já tinha diminuído. O Azerbaijão sob domínio soviético já tinha demonstrado que não queria viver com os arménios e a política era expulsá-los. Como resultado destes pogroms, o Azerbaijão impôs o exército em vez de negociar com as pessoas e o primeiro conflito começou em 1989-1990, tendo um cessar-fogo em 1994, no dia 12 de maio. Durante a primeira guerra de Nagorno-Karabakh tudo foi muito difícil. Os arménios ganharam mais território, o cessar-fogo foi assinado e nas negociações sobre o futuro de Nagorno-Karabakh foi criada a República de Artsakh com a anuência da América, França e Rússia. Assim durante 26 anos houve negociações, diria que, em muitos aspetos, com bastante sucesso porque foram negociadas muitas questões, mas no dia 27 de setembro deste ano, o Azerbaijão decidiu, em conjunto com a Turquia, começar a guerra contra Nagorno-Karabakh.

Porquê regressar à guerra neste momento específico? Vê razões para tal?

Eles estavam a preparar-se para esta guerra desde há vários anos e isso mostra que não queriam avançar com as conversações de paz. Quando digo "eles", quero dizer "eles". É o Azerbaijão de um lado e a República de Artsakh do outro lado. Houve um cessar-fogo assinados pelas três partes - Azerbaijão, Arménia e Nagorno-Karabakh, esta última foi, por isso, reconhecida como uma parte. Existiu um reconhecimento da independência de Nagorno-Karabakh. Então o que aconteceu? Devido ao fator turco - à pressão da Turquia - os azeris começaram a guerra. Claro que o timing foi perfeito para eles, foi decidido, escolhido a dedo, porque é o momento em que a América está ocupada com as eleições; a Europa está ocupada com a covid, as incertezas económicas, o Brexit, etc.; a Rússia também está ocupada com a Bielorrússia, a Ucrânia, a Geórgia, entre muitas outras coisas. Assim, toda a gente está ocupada e este é um novo mundo onde não há uma única superpotência que possa, basicamente, obrigar a nada. Claro que as instituições internacionais, a começar pela ONU e até a NATO e a União Europeia não têm o poder ou não o exercem neste tipo de circunstâncias. Resultado: a guerra continua. Se não fosse a Turquia havia planos para um novo cessar-fogo dentro de uma semana ou duas, como já aconteceu antes, mas com a presença da Turquia, dos drones turcos, da força aérea turca, dos generais turcos a comandarem a luta... A Turquia levou para a zona alguns milhares de terroristas vindos da Síria, da Líbia, é este o cenário.