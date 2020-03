Há um braço-de-ferro entre o Conselho Europeu e o Parlamento da UE sobre o Orçamento para União para 2021-2027 que pode bloquear todo o processo de aprovação. O governo português não aceita a proposta do Conselho, muito mais baixa do que a do Parlamento, e que a vingar representaria um corte de 10% nos fundos de coesão para Portugal. António Costa reuniu-se em Beja, no início do ano, com os países "amigos da coesão" para bater o pé. Mas fez tudo o que podia e terá sucesso, apesar do apoio do PE?

O eurodeputado social-democrata José Manuel Fernandes argumenta que o executivo se atrasou nesta luta, mas assegura que o Parlamento Europeu, que terá de aprovar por maioria absoluta o Quadro Financeiro Plurianual (QFP) da UE, não dará o aval à proposta do Conselho Europeu para suprir a perda de receitas da saída do Reino Unido. E que representam dez mil milhões de euros anuais. O Conselho, que é presidido por Charles Michel, quer uma contribuição dos Estados membros de 1,074% do rendimento nacional bruto, enquanto o PE propõe 1,3%. Portugal admitiu manter os 1,16% que aceitou no quadro anterior, mas os países do norte - Finlândia, Suécia, Dinamarca e Holanda - não querem ultrapassar a fasquia de 1%. Num quadro em que o PIB da UE sem o Reino Unidos foi de mais de 14 biliões de euros. Entre as quatro propostas há muitos milhões em jogo.