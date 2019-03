O Benfica vai começar nesta quinta-feira, dia 7, a tentar provar em tribunal que foi prejudicado pela divulgação dos e-mails através do Porto Canal e acusa o FC Porto de ser responsável. Considerando que houve violação das regras de concorrência, o clube de Lisboa exige uma indemnização de 17,5 milhões de euros por danos causados e nesta quinta-feira, no Juízo Central Cível do Porto, irá iniciar a apresentação de fundamentos para a sua ação. O FC Porto respondeu com um pedido de indemnização de valor indefinido, pelas práticas desleais praticadas pelo clube de Lisboa, que dizem os dragões estarem patentes no correio eletrónico divulgado.

Os réus deste processo são FC Porto, clube e SAD, a FC Porto Media, a Avenida dos Aliados, SA (proprietária do Porto Canal), o diretor de comunicação Francisco J. Marques e os administradores Jorge Nuno Pinto da Costa, Fernando Gomes e Adelino Caldeira. O Benfica e a Benfica SAD são os autores da ação.