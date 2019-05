As negociações difíceis que ainda esperam a esquerda

Quem ouvisse o tom ríspido entre António Costa e Catarina Martins no último debate quinzenal, na passada quinta-feira no Parlamento, estava longe de imaginar que seria por causa dos professores que uma crise política se precipitaria. A contagem integral do tempo dos professores nem foi tema de debate nesse plenário.

Horas depois do debate, foi uma traquitana diferente aquela que fez o primeiro-ministro socialista esticar a corda e ameaçar com uma demissão se a lei passar no Parlamento. Entretanto, PSD e CDS recuaram e fazem agora depender a reposição integral do tempo dos docentes de duas condições difíceis de aceitar pela esquerda do PS: a sustentabilidade financeira e o crescimento económico. E nem o desafio de Mário Nogueira, secretário-geral da Fenprof, para bloquistas e comunistas se absterem convenceu estes dois partidos. O BE já recusou, o PCP também.