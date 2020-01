Jovem assassinado praticava karaté e foi morto com duas facadas nas costas

Pedro Fonseca tinha 24 anos e licenciou-se em Engenharia Informática, na Faculdade de Ciências, no Campo Grande, junto à qual marcou encontro com os amigos. Não jantou no McDonald's, mas com os pais, e apanhou um autocarro para ir ter com os outros jovens. Passava das 23.00 e foi no percurso entre a paragem de autocarro e os bares da zona universitária que foi atacado por três assaltantes, um dos quais o esfaqueou, soube o DN junto de amigos da vítima.

Aconteceu no dia 28 de dezembro e, como se comenta nestas situações, o informático estava no local errado à hora errada.