Há dias em que a indignação toma conta dos passageiros da Fertagus, quando duas ou três pessoas que viajam na mesma carruagem são multadas porque, embora tenham comprado o passe até ao final do mês, não o validaram. Por esquecimento, porque entraram a correr no comboio ou porque simplesmente desconhecem que a lei obriga a passar o título de transporte no sistema de validação. As multas são de 30 euros.

A Fertagus recusa a ideia de que intensificou a fiscalização e diz que "simplesmente as regras de implementação e de utilização do passe único levaram a ajustes no modo de fiscalização". Mas esses ajustes resultaram no aumento do número de coimas aplicadas desde que em abril entrou em vigor o passe único na Área Metropolitana de Lisboa, em 21 por cento. Ou seja, entre abril e julho deste ano foram levantados 2592 autos, enquanto no período homólogo de 2018 foram levantados 2142 (menos 453).