Número de eleitores passa os dez milhões

Mais de 10,8 milhões de eleitores são amanhã chamados às urnas, naquela que é a 16ª eleição legislativa da democracia portuguesa. É a primeira vez que o número de recenseados passa os dez milhões no escrutínio para a Assembleia da República, resultado do recenseamento automático que, em 2018, inscreveu nos cadernos eleitorais todos os portugueses que residem no estrangeiro e que tenham cartão de cidadão.