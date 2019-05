José António Rodrigues Pereira no Museu de Marinha, do qual foi diretor.

Este seu livro é sobre os grandes homens do mar portugueses, como o próprio título índica. Já escreveu outros livros sobre história marítima e os Descobrimentos. Recordo-me do seu livro sobre grandes batalhas navais, e para mim ficou na memória a batalha de Diu, no início do século XVI, como o grande confronto naval da história de Portugal. D. Francisco de Almeida é, pois, um dos seus biografados agora. O que é que faz deste homem um grande comandante naval?

D. Francisco de Almeida foi não só um grande chefe militar naval, o homem que venceu a batalha que permitiu aos portugueses dominar o Índico durante décadas, mas foi também um grande estratega. Foi ele que definiu a política portuguesa para o oceano Índico e que nos permitiu manter o domínio do Oriente no século XVI.

Essa batalha foi contra os mamelucos do Egito, pouco antes de serem substituídos pelo Império Otomano como grande potência islâmica?

Sim, contra os navios dos mamelucos, do samorim de Calecute e do sultão do Gujarate. Eram três esquadras reunidas sob o comando do egípcio.