A violência em Cabo Delgado pode ser resolvida pela via militar, com eventual apoio internacional a Moçambique, ou precisa de uma solução que conquiste as populações locais para o projeto nacional?

Eu considero as duas condições -vitória militar e a "conquista" das populações - como complementares e não alternativas. A ofensiva jihadista em Cabo Delgado só pode ser derrotada através da combinação de uma resposta militar eficaz com ações que satisfaçam as aspirações e expectativas dos cidadãos nos planos politico, económico, social e cultural.

O elemento estrangeiro, jihadistas vindos de outras partes de África, é preponderante nas milícias?

Creio que sim. Vários relatos dão conta que jihadistas provenientes do Uganda, Somália, Quénia, e Tanzânia ocupam as principais posições de comando e controle das forças do Ansar Al-Sunna, o que de resto é consistente com o comportamento das forças do ISIS noutras zonas de expansão em África e no Médio Oriente.



A riqueza de Cabo Delgado, em minerais e gás natural, é um mito ou é tão real que bem distribuída poderia acabar com a pobreza?

Acredito que a riqueza é real e que, bem gerida, ela pode certamente alavancar o desenvolvimento do país e ajudar a eliminar a pobreza. Mesmo que eventuais variações em baixa dos preços de tais recursos nos mercados internacionais possam reduzir significativamente o valor dessa riqueza, os volumes de gás natural por si só são tão altos (algumas estimativas sugerem cerca de 200 Triliões de Pés Cúbicos) que julgo haver razão para um otimismo cauteloso.



Existe risco de confrontos interétnicos e interreligiosos no Norte de Moçambique por causa desta violência jihadista?

O risco de confrontos no Norte de Moçambique e noutras zonas existe, não só por causa da violência jihadista, mas por causa da presença, em maior ou menor grau, de tensões, desconfianças, antagonismos e perceções mútuas de ameaça entre diferentes grupos na sociedade moçambicana. Enquanto não se tiverem estabelecido os mecanismos adequados à abordagem e resolução de tais problemas, há sempre o risco de eclosão de confrontos ao longo das várias linhas de clivagem que enfermam o país.