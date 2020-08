Depois do líder do PSD ter admitido que um Chega "moderado" poderia aproximar-se do partido, nesta quarta-feira foi a vez de o presidente do governo regional da Madeira vir ampliar essa ideia. Miguel Albuquerque veio defender a estratégia de aproximação do seu partido ao Chega, porque considera fundamental que o centro-direita se junte para derrotar a esquerda. E sobre a moderação questionou: "O que quer dizer moderado? Moderado como o Bloco de Esquerda, que é estalinista? Moderado como o Partido Comunista, que defende a Coreia do Norte?"

Em entrevista à Rádio Renascença, Albuquerque frisou que "tudo o que seja coligações no sentido de derrotar a esquerda em Portugal é bem-vindo". E que "basta olhar para o xadrez político, para a situação, para perceber que, neste momento, é fundamental que o centro-direita se junte para derrotar a esquerda".