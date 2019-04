Não houve um episódio concreto, os sinais foram-se acumulando. Às vezes lá aparecia um manuscrito, ou alguma partitura perdida de uma compositora portuguesa, num arquivo ou em algum espólio privado, mas eram exceções. Para a pianista, professora e investigadora da Universidade de Aveiro, Helena Marinho, habituada a estudar e a tocar em concerto um repertório criado quase inteiramente no masculino, a pergunta, a certa altura, impôs-se com a força de uma evidência: onde estavam as compositoras portuguesas na música erudita do século XX?