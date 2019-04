O partido político português com mais seguidores no Facebook - de longe a rede com mais utilizadores em Portugal, cerca de seis milhões - é o PAN. Tem mais de 150 mil pessoas ligadas a tudo o que escreve e partilha. Atrás vem o PSD, a curta distância. O PS e o BE têm metade dos seguidores do PAN. A representação parlamentar e o peso social dos partidos parecem não ter qualquer relação com a realidade concreta das redes sociais.

À frente do CDS, do PCP e dos Verdes, no Facebook, estão partidos como o PNR e o Iniciativa Liberal. Este último é um caso de estudo. É o partido (recentemente legalizado) que domina, de longe, o debate político no Twitter e no Instagram.