Não há memória de um verão assim em Pedrógão Grande, Castanheira de Pera e Figueiró dos Vinhos. Os números quase inexistentes de casos de covid-19 e as características do interior, a que se junta a moda da EN2 (que atravessa Pedrógão), tornaram a pandemia uma "janela de oportunidade". A brama dos veados e a época dos cogumelos estão a dar seguimento à procura, no outono. A este fenómeno junta-se um regresso às origens: há quem tenha trocado Lisboa pelas aldeias onde nasceram os pais e avós, e permaneça em teletrabalho, com vista para a serra.