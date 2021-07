O melhor está mesmo debaixo dos nossos olhos

Os portugueses são sempre muito críticos em relação ao seu próprio país. Lá fora são os seus maiores defensores, e bem. Cá dentro, gostam tantas vezes de carpir. Mas, mesmo com a pandemia de novo num ponto alto de contágios por covid-19, a nação não perdeu as qualidades que já tinha em termos de requisitos que a fazem pontuar bem nos rankings da qualidade para viver. Por isso, os vistos gold continuam a ter procura. Ainda que tenha baixado o registo de pedidos devido à crise sanitária mundial, há ainda muitos interessados e, sobretudo, novas nacionalidades improváveis à procura de um lugar ao sol em Portugal. A este propósito vale a pena ler o artigo da jornalista Céu Neves. O atrativo está também na fiscalidade, claro. Mas esta não deixa de ser uma boa notícia para quem trabalha em construtoras e imobiliárias.

Olhando para a capital, Lisboa está no top 10 das cidades do mundo com melhor qualidade de vida, segundo a prestigiada revista Monocle. Se em 2020, o Porto figurara entre as melhores cidades pequenas do mundo, desta vez é Lisboa que surge em destaque, no lugar sete da lista. A Europa fica, aliás, muito bem no retrato das eleitas. Seis das cidades do top 10 pertencem ao velho continente. Pela quarta vez desde 2007, Copenhaga, capital da Dinamarca, surge no primeiro lugar. O pódio conta ainda com Zurique, na Suíça, e Helsínquia, na Finlândia. No quinto lugar surge uma cidade fora da Europa: Tóquio. A quantidade de espaços verdes, os serviços e elementos históricos, culturais, económicos e, claro, a segurança fazem parte dos critérios de escolha.

Como as viagens de avião ainda são limitadas, ou pelas regras covid ou pelo receio de alguns em circular para fora do território nacional em plena pandemia, vale a pena ainda lembrar que a revista norte-americana Forbes elegeu as cidades "deslumbrantes" que tem de conhecer em Portugal. Em pleno mês de julho, com temperaturas de 30 graus e férias à porta, a publicação sugere passear pelo Porto, seguido de Cascais, Coimbra, Santarém e Guimarães. Será o turismo interno que poderá ajudar a salvar o verão este ano em Portugal. Com os corredores verdes fechados com a Alemanha e o Reino Unido, nunca é demais recordar o velho slogan "vá para fora cá dentro", com todas as cautelas e respeitando-se a si e aos outros, para que o nível de contágios por covid-19 não continue infinitamente a crescer. Todos sabemos que os portugueses não aguentam um verão inteiro fechados entre a casa e o escritório, mas há formas e formas de gozar a época estival.

Diretora do Diário de Notícias