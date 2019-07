Portugal não tem mais mistérios na sua história do que os restantes países do mundo, mas os que 14 episódios que a historiadora Fátima Mariano escolheu para o seu livro Grandes Mistérios da História de Portugal confirmam que há muito para revelar. Segundo a autora, "todos os países têm na sua história episódios mais ou menos misteriosos, intrigantes, não resolvidos e curiosos; não é um exclusivo português", no entanto os leitores são confrontados a partir de hoje - dia em que o livro chega às livrarias - com factos quase desconhecidos.

É o caso da mulher com visão raio X que inspirou a mítica personagem Blimunda de José Saramago ou do desaparecimento misterioso do navio Angoche em 1971, dois entre outros mistérios a que a historiadora se propôs deslindar. No caso do Angoche, Fátima Mariano tentou encontrar depoimentos de contemporâneos mas o silêncio manteve-se: "O mistério do Angoche dava, por si só, um ou mais livros. Se se tivesse passado nos EUA, provavelmente já teria sido realizado um filme ou uma série sobre o caso."