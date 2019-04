Carminho vai estar no Fado in Paris.

Por estes dias Paris fará silêncio, que se vai cantar o fado. É no Trianon, um teatro centenário em Montmartre (integralmente restaurado em 2010), cujo palco está pronto a receber Carminho, Jorge Fernando, Mara Pedro, Luísa Rocha e o projeto de lusodescendentes Fado Clandestino. Afinal, é em português com sotaque francês que se conta esta história do primeiro festival Fado in Paris, marcado para este fim de semana.

Um trio luso-francês juntou-se na organização: Valérie do Carmo (Académie de Fado), José Antunes (Dyam, produtora) e Jean-Bernard dos Santos (plataforma de comunicação MaisFado). Afinal, chegar aqui é apenas o reflexo do trabalho que todos têm vindo a fazer na divulgação do fado em Paris, única cidade fora de Lisboa onde existe, de facto, um circuito de fado.