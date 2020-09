Para lá das questões relacionadas com o voto por correspondência, a chave da vitória nas eleições joga-se em quatro estados.

Ficou para a história (entre outros aspetos), na campanha eleitoral de 2016, a forma como a equipa de Hillary Clinton deu por garantida a vitória em certos estados, em especial no chamado cinturão de ferrugem, no centro-oeste e nordeste, não tendo visitado esses locais fulcrais, ou realizado ações demasiado tarde. Perdeu o Michigan, Wisconsin (democrata desde 1984) ou a Pensilvânia para um adversário que prometeu acabar com a decadência industrial.

Se a campanha democrata ainda não tiver acordado para a importância de jogar em todos os estados, uma ferramenta disponibilizada pelo The Washington Post mostra como a combinação da manutenção dos chamados estados seguros com algumas conquistas serão fulcrais para a vitória de Joe Biden e Kamala Harris no dia 3 de novembro.