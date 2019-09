Escolas com obras prometidas há três anos começam ano letivo em contentores

Foi uma das principais bandeiras do início da legislatura na educação. Em 2016, o governo aprovou a requalificação de escolas básicas e secundárias, de norte a sul do país. A primeira lista de instituições a serem intervencionadas foi publicada pouco depois, nomeando 91 escolas. Mas, para muitas destas, o processo demorou a iniciar-se e perdurará até depois do final da legislatura. Um cenário que se traduz agora na substituição de salas por contentores, já no início deste ano letivo.

É uma imagem que se repete ao longo do país onde ainda resistem escolas antigas: as paredes exteriores de tijolo e betão a envolver as janelas com velha caixilharia de alumínio. Na Escola Básica e Secundária Sidónio Pais, em Caminha, a paisagem é esta há vários anos. Desde 2016 que esperam uma diferente, à semelhança de pelo menos 91 escolas contempladas no início do plano governamental.