O quarto do filho de Vasco Palmeirim transformou-se no estúdio do pai

As Manhãs da Rádio Comercial passaram a ser transmitidas, também, via Facebook. O The Voice teve uma emissão especial, para angariar meios para combater a covid-19, com recurso às aplicações online. Tudo isto feito num estúdio improvisado no quarto de brinquedos do Tomás, o filho de Vasco Palmeirim. Com o fim do Estado de Emergência, teme que haja abusos por parte da população e que tudo volte atrás. Ficando mais longe da possibilidade de abraçar os amigos, que é o que sente mais falta nesta pandemia.

Como é que tem visto a evolução da pandemia em Portugal?