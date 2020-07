O açoriano que foi o pioneiro a descolar das Lajes

Frederico de Melo nasceu e morreu em Angra do Heroísmo, na ilha Terceira. É considerado o primeiro piloto aviador açoriano da aeronáutica militar, mas o seu nome é sobretudo lembrado por ter sido em 1930 o pioneiro a descolar e a aterrar no arquipélago com um avião terrestre e não com os hidroaviões, habituais na época.

"O acontecimento deu-se no dia 4 de outubro de 1930 em cerimónia festiva para a inauguração do Campo de Aviação da Achada, um local próximo do que é hoje o aeroporto da ilha Terceira e a Base Aérea das Lajes. O capitão Frederico de Melo, acompanhado pelo tenente Toledo, descolou da primeira pista açoriana em terra batida a bordo de um biplano Avro 504 K da aeronáutica militar. O avião chegara uns dias antes à ilha Terceira por via marítima", conta Mário Correia, que é autor do livro Aviadores Portugueses 1920-1934 - A Aventura dos Pioneiros.

"No lado direito da fuselagem foi pintado o nome Açor encimado com o desenho estilizado de um pássaro da autoria de Maduro Dias, no lado esquerdo as palavras Aviação-Açores", acrescenta Mário Correia.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

No voo inaugural, realizado tinha Frederico Coelho de Melo 35 anos, o Açor deu uma volta à ilha. "Nas semanas seguintes foram feitos muitos voos, alguns deles para os tradicionais batismos de voo", sublinha Mário Correia, ele próprio aviador. "Sem qualquer acidente o avião acabou por ficar imobilizado durante uns anos, acabando por ser desmontado perdendo-se assim a sua importância de memória histórica. O Museu de Angra do Heroísmo tem no seu acervo a hélice do aparelho. E também uma boa coleção de fotografias", diz ainda o antigo conservador do Museu do Ar, que fica em Alverca.

Com a Segunda Guerra Mundial, e apesar da neutralidade receoso de uma ocupação dos Açores pelos alemães, Portugal deslocou fortes meios militares para as ilhas. E construiu então, entre outras instalações, a base hoje conhecida por Lajes e que em 1943 recebeu tropas britânicas e pouco depois também americanas, estas últimas permanecendo até hoje.

Mas desde cedo os aviadores americanos perceberam o valor estratégico dos Açores. Relembra Mário Correia que logo "em 1919 o hidroavião Curtiss NC4 da aviação naval dos EUA amarou na Horta e uns dias depois em Ponta Delgada. Tratava-se de um dos aparelhos de uma esquadrilha de três hidroaviões que partiram para a primeira travessia do Atlântico. Apenas o NC4 conseguiu a proeza. Este aparelho amarou em Lisboa em frente à Torre de Belém no dia 27 de maio de 1919, e embora o destino final fosse a Inglaterra, com a chegada a Lisboa o objetivo principal fora cumprido. A bordo do NC4 que chegou ao Tejo, uma tripulação de cinco aviadores comandados pelo capitão Albert Read". Esta viagem, contou mais tarde Sacadura Cabral, foi um dos motivos que o estimularam a preparar o voo ao Brasil juntamente com Gago Coutinho em 1922, para assinalar o centenário do gigante lusófono.

Passados 90 anos sobre o voo do Açor comandado por Frederico Coelho de Melo, a Terceira e os Açores em geral mantêm o seu grande valor estratégico, resultado da posição no meio do Atlântico, garante o major-general Maia Gonçalves, que aterrou inúmeras vezes nas Lajes.

"Os Açores ganham grande protagonismo na Segunda Guerra Mundial quando o presidente Franklin Roosevelt diz em dezembro de 1940 que os americanos viam o Havai como posto de defesa avançado no Pacífico, mas que os Açores, no Atlântico, estão ainda mais perto dos Estados Unidos. Depois, em 1941, Roosevelt fala da linha de divisão leste-oeste como sendo o meridiano 26 oeste que passa nos Açores", sublinha Maia Gonçalves.

Sobre a redução do investimento americano nos Açores após o fim da Guerra Fria e a extinção da União Soviética, o major-general alerta: "Os Estados Unidos sempre orientaram a sua defesa para ser feita fora do seu território continental - no caso do pacífico é o Havai e não esquecem o bombardeamento japonês a Pearl Harbor em 1941. Sabem que pode vir uma nova ameaça da Ásia, hoje talvez a China, e por isso têm lá nas bases 50 mil militares, empregam cem mil civis e gastam 15 mil milhões de dólares por ano. A perceção americana é que não há hoje uma ameaça tão forte vinda da Europa ou do Médio Oriente. Mas se não considerassem importante as Lajes já as tinham abandonado. Os Açores não perderem a importância. Continuam a ser o único porta-aviões a meio do Atlântico que não pode ser afundado."

Um porta-aviões que à sua maneira o capital Frederico Coelho de Melo foi o primeiro a usar. Este pioneiro da aviação portuguesa, que quando foi chamado a fazer o voo do Açor era professor na Escola Militar de Aviação de Sintra, acabou por prosseguir carreira nos Açores, chegando a ser comandante da polícia em Angra do Heroísmo. Aí morreu com 76 anos.