A hora dos novos no Parlamento Europeu

"O edifício é parecido, mas é circular, entro de um lado e saio do outro, e já não consigo perceber muito bem onde é que estou." Em Bruxelas, onde chegou no dia 11 de junho, a madeirense Sara Cerdas estava a reconhecer os cantos à casa. "Lá ainda não tenho gabinete, só na segunda-feira. Tenho ficado nos [gabinetes] provisórios ou nos cafés mas fica tudo no mesmo sítio", diz a deputada independente eleita pelo Partido Socialista. Mas em Estrasburgo, chegada horas antes, o sentimento é de que está num labirinto. Estamos na sede do Parlamento Europeu (PE), no edifício Louise Weiss. Sara Cerdas leva-nos até ao seu gabinete, no sétimo piso, mas na realidade é o assistente quem a guia.