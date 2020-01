O edifício impunha-se à vista de quem chegava à cidade por mar. Na colina que ainda não era a do Castelo, um imponente paredão de 16 metros e os pátios em socalco na colina eram o cartão-de-visita para quem aportava à Felicitas Iulia Olisipo - a Lisboa romana. Era a fachada sul daquele que seria à época o mais imponente edifício da cidade: o teatro.

"Era um cartão-de-visita, com um fim propagandístico claro. Quem chegava sabia que estava a chegar ao império romano", diz Lídia Fernandes, arqueóloga e coordenadora do Museu de Lisboa - Teatro Romano. O complexo teria capacidade para cerca de quatro mil espetadores, o que aponta para uma cidade com uma considerável relevância: "Hoje em dia acredita-se que seria bastante mais importante do que aquilo que se pensava até há uma década."