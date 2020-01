Rui Rio anuncia posição do PSD à proposta do OE2020 na terça-feira

Ninguém abre o jogo no Bloco de Esquerda (BE), mas os sinais vão no sentido de uma viabilização, na generalidade, da proposta do governo para o Orçamento do Estado deste ano (OE 2020). A Mesa do BE - órgão máximo entre convenções - reúne-se hoje e, ao fim da tarde, Catarina Martins deverá anunciar a decisão sobre o sentido de voto dos bloquistas na primeira votação do OE, na próxima sexta-feira.

Ontem, nas páginas de opinião do jornal Público, o líder parlamentar dos bloquistas, Pedro Filipe Soares, concluía um artigo muito crítico em relação à proposta governamental - "um Orçamento que não é carne nem peixe, que tanto pode ser de direita ou de esquerda, [que] falha certamente nas escolhas essenciais porque falha desde logo na sua própria coerência" -, deixando a porta aberta para, pelo menos, uma abstenção na votação na generalidade: "É preciso pousar a máquina do calculismo partidário para passar a discutir as soluções [de] que o país precisa, sem fantasmas de maiorias absolutas falhadas ou orgulhos feridos. As pessoas assim o exigem."