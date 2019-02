Quando embarcarem nesta segunda-feira de manhã, em São João de Ver (Santa Maria da Feira), a caminho de Espinho, nas pequenas automotoras da Linha do Vouga, que as gentes da região chamam de Vouguinha, os deputados do Bloco de Esquerda querem meter nos trilhos aquilo que entendem que o país precisa de fazer para responder às alterações climáticas. E a mobilidade, defendeu o líder parlamentar bloquista, Pedro Filipe Soares, é um dos caminhos a seguir.

"Com esta viagem de comboio demonstraremos como faltou, muitas das vezes, uma decisão política para preparar o país para as alterações climáticas", apontou Pedro Filipe Soares. "Porque estas também têm que ver com mobilidade, com mudança de sistemas de mobilidade e com uma forma ambientalmente mais sustentável dos sistemas de mobilidade e não há sistema mais sustentável que a ferrovia", defendeu.