Com estes 15 anos no poder, Angela Merkel já se tornou a figura marcante da Alemanha pós-1990, suplantando Helmut Kohl, o chamado chanceler da reunificação?

Parece-me ainda prematuro fazer essa avaliação. Mesmo no plano quantitativo, Helmut Kohl terá alguma vantagem estatística e substantiva sobre Merkel. Kohl presidiu a cinco governos, durante 16 anos (de outubro de 1982 a outubro de 1998). Como os leitores se devem recordar, em outubro de 2018, Merkel iniciou a sua despedida, renunciando a concorrer para um quinto mandato como chanceler em eleições que, no mais tardar, terão de ocorrer até 24 de outubro de 2021, saindo também da presidência do seu partido (CDU) em dezembro de 2018. Isso significa, se não existir uma mudança de rumo, que ela perderá para Kohl com menos um governo e menos um mês na Chancelaria... Mas o que importa é o plano substancial. Kohl foi um chanceler transformativo, aproveitou as circunstâncias imprevisíveis do destino para operar mudanças de alcance histórico, enquanto Merkel tem conseguido navegar sem naufragar na longa tempestade - para a Alemanha e a UE - iniciada em 2008 com a crise financeira, aprofundada em 2010 com a crise do euro e intensificada em 2020 com a pandemia global da covid-19, cujo desfecho é sombriamente incerto. Kohl conseguiu arrancar a Alemanha federal de uma fase dura da Guerra Fria (a "crise dos euromísseis"), apoiou Gorbachev na altura certa para conseguir a reunificação alemã, que hoje celebra 30 anos, apoiou a criação da União Europeia e da moeda única exigida por Mitterrand, impondo as regras através de arquitetos germânicos do euro como Theo Waigel, Hans Tietmeyer e Otmar Issing. É claro que Merkel, se o quiser, tem ainda a possibilidade de ficar na história como a maior chanceler alemã e a líder que operou uma mudança qualitativa na organização e no funcionamento da UE. Mas só ela sabe se e quando recuará perante a sua saída anunciada em 2018.

O facto de Merkel, que cresceu na RDA, ter tido tanto sucesso político é sinónimo de reunificação bem-sucedida, com as diferenças enormes a nível económico pouco a pouco a desaparecerem?

A Alemanha é a quarta economia mundial, mas é entre os grandes países europeus aquele com maior desigualdade e concentração de riqueza. De acordo com um estudo de 2019 do Crédit Suisse, 1% da população detém 30% da riqueza (contra 22% em Itália e França, e 24% no Reino Unido) e 41% dos alemães têm um rendimento anual de apenas dez mil dólares. As diferenças entre o oeste e o leste, apesar do imenso esforço de convergência desde 1990, ainda são sensíveis. Para além disso, nos últimos anos tem crescido uma autêntica nostalgia iconográfica pela RDA, que se traduz numa expansão kitsch dos símbolos do tempo de Honecker, que dá expressão ao ressentimento e à tensão que permanecem 30 anos depois de uma integração, para alguns demasiado rápida e algo mutiladora no plano cultural.