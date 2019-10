Azeredo soube que autores do furto estavam dispostos a entregar armas

Os paióis de Tancos estão "selados e sem material no seu interior" mas têm "uma guarda permanente" de 24 horas para evitar o seu "uso indevido" e ou "a vandalização do local", disse nesta quarta-feira fonte oficial do Exército ao DN.

Com a campanha eleitoral para as legislativas dominada pelo furto aos paióis de Tancos em junho de 2017, depois de conhecida a acusação do Ministério Público contra 23 arguidos e o Parlamento a aprovar a realização de um debate sobre o assunto na próxima semana, o DN questionou o Exército sobre a situação daquela unidade e visitou o local.