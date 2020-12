O presidente francês que sonhou ser líder da Europa (e amante da princesa Diana)

O antigo presidente da República morreu na quarta-feira, com 94 anos, na sua propriedade de Authon no Loir-et-Cher, centro do país. Tinha sido hospitalizado várias vezes nos últimos meses por problemas cardíacos, e agora terá sucumbido ao novo coronavírus.

Em 2016, Marcelo Rebelo de Sousa entrou no Palácio de Belém a pé no dia da tomada de posse. Em 1974, Valéry Giscard d'Estaing (VGE, como é conhecido) abdicou da limusina e subiu os Campos Elíseos de fato e gravata em vez do fraque, como era do protocolo, ao entrar pela primeira vez no Palácio do Eliseu como chefe de Estado.

Em 1998, numa reunião do Conselho dos Municipios e Regiões da Europa, com António Guterres, João Soares e Mário Almeida. © Arquivo Global Imagens

Também no início de mandato, Marcelo Rebelo de Sousa abriu os jardins do Palácio, tendo proporcionado as famosas selfies aos visitantes. Giscard d'Estaing, em 1977, decide abrir o Eliseu ao público e cumprimentar pessoalmente milhares de pessoas.

O Presidente da República português deu que falar quando, então candidato à Câmara de Lisboa, em 1989, se lançou nas águas do rio Tejo. Em 1976, VGE espantava os franceses ao ser filmado a nadar junto ao forte de Brégançon, a residência oficial de férias da presidência.

"Um francês como os outros"

Giscard d'Estaing, que já levava duas décadas na política quando chega à presidência, é o mais jovem chefe de Estado gaulês de sempre, com 48 anos, em contraste com a imagem rígida e conservadora dos antecessores Georges Pompidou e Charles de Gaulle. Este foi o primeiro presidente que pernoitou no forte situado entre Nice e Marselha, mas sem banhos públicos e apenas por uma noite.

VGE era o primeiro líder francês desempoeirado. Antes de se tornar presidente, enquanto ministro das Finanças, aparece a tocar acordeão ou a jogar futebol na terra onde era autarca (Chamalières). "Um ministro das Finanças é um francês como os outros", dizia então, apesar do seu ar aristocrático.

A sua marca pessoal vai ser aprofundada na campanha presidencial, que vai beber nas estratégias de marketing político dos EUA. No cartaz da campanha aparece com a filha Jacinte, a mais nova dos quatro filhos do casamento com Anne-Aymone. A campanha teve outras inovações, como t-shirts, e o certo é que VGE venceu François Mitterrand.

Já como presidente, na defesa de uma "sociedade liberal avançada", subscreveu medidas como baixar a idade de adulto de 21 para 18 anos, ou despenalizar o aborto. Durante a sua presidência vive-se os efeitos do choque petrolífero de 1973 e o de 1979 - e o choque de personalidades com Jacques Chirac, que foi seu primeiro-ministro e depois um rival político do mesmo campo.

Giscard d'Estaing e a mulher Anne-Aymone recebidos por Ramalho e Manuela Eanes em 1978. © Arquivo Global Imagens

Na campanha para a reeleição rebentou o caso dos diamantes, que eclodiu em 1979. Le Canard enchaîné e depois o Le Monde acusaram-no de ter recebido diamantes de Jean-Bedel Bokassa, então presidente da República Centro-Africana, quando era ministro das Finanças. Resultado: foi derrotado por François Mitterrand em 1981, o que não estava nas suas contas. "Digamos a verdade, eu nunca tinha previsto a minha derrota", confirmou nas suas memórias.

Valéry Giscard d'Estaing nasceu a 2 de fevereiro de 1926, em Coblença, na Alemanha, onde o seu pai, Edmond Giscard, era diretor financeiro do Alto Comissariado francês na Renânia, uma região então ocupada pelo exército francês. A sua mãe, May Bardoux, era filha do senador e escritor Jacques Bardoux, vencedor do prémio da Academia Francesa.

Romance novo

VGE herda o gosto pela escrita e, além de livros de memórias e de ensaios, aventura-se no romance. O último, Loin du bruit du monde, foi lançado há um mês. "A partir do momento em que se pega na caneta está-se a falar de si próprio", disse em entrevista ao Le Figaro. Uma afirmação que, à luz do romance La Princesse et le Président pode ganhar novos contornos: neste livro publicado em 2009, os protagonistas são o chefe de Estado Henry Lamberty, o próprio, e a princesa Patricia, ou antes Diana de Gales.

Muito se especulou se o romance seria baseado em factos reais. Em 2010, num programa de TV, VGE disse: "Inventei os factos. É um romance em que a princesa Diana é a personagem principal. Tentei dar-lhe vida, como ela apareceu quando a conhecemos. Mas não exageremos. Conheci-a um pouco, numa relação de confiança", afirmou.

Quando Giscard entra na política, com 29 anos, já leva muito para contar. Com o país ocupado pelos nazis, obteve um duplo bacharelato, em filosofia e matemática, em 1942, com 16 anos. Depois de participar na Resistência, entrou para o Exército, em 1944, e lutou na Alemanha e na Áustria. Foi agraciado com a cruz de guerra.

Ao regressar à vida civil, entrou na nova Escola Nacional de Administração (ENA) em 1949, para se formar em 1952, e posteriormente entrar para a Inspeção Financeira. Três anos depois torna-se diretor-adjunto no gabinete do presidente do Conselho, Edgar Faure. Meses depois candidatou-se ao departamento de Puy-de-Dôme, o departamento onde a sua família foi eleita. Deputado entre 1956 a 1959, é neste ano promovido para um cargo governamental: primeiro é secretário de Estado das Finanças, depois é ministro das Finanças durante a presidência de Charles de Gaulle.

Na visita a Portugal em 1978 encontrou-se com Sá Carneiro no Palácio de Queluz. © Arquivo Global Imagens

Prova da sua ambição política, em 1962, criou o grupo Republicano e Independente e trilha um caminho de descolagem do gaullismo, cujo auge se dá quando não apoia o general no referendo constitucional de 1969.

Na presidência de Georges Pompidou manteve-se como ministro das Finanças.

Último grande sonho

A sua política internacional é marcada pelo reforço da integração europeia. Para ele, a Europa era o "último grande sonho" depois da "decadência" de França, como afirmou ao Le Point na última entrevista concedida ao semanário.

Com o chanceler alemão, Helmut Schmidt, esteve por detrás da criação do Conselho Europeu em dezembro de 1974.

Juntamente com Schmidt, Valéry Giscard d'Estaing reforçou os laços entre a França e a Alemanha. Em 1978, é lançado o Sistema Monetário Europeu, sob o impulso da França e da Alemanha. O ECU, a unidade de moeda europeia, é criada no ano seguinte, tudo medidas que abriram a porta ao estabeleimento de uma união económica e monetária na Europa, a futura zona euro.

A sua visão ia para lá da Europa. Foi sua a iniciativa de reunir os cinco países mais industrializados do mundo (Estados Unidos, Japão, França, Alemanha Ocidental e Reino Unido) no Castelo de Rambouillet, em 1975.

Durante as eleições europeias de 1989, liderou a lista conjunta UDF-RPR, que incluía o partido por si fundado UDF, e entrou para o Parlamento Europeu. Presidiu também ao Movimento Europeu de 1989 a 1997.

Em 2003, com Romano Prodi ao lado, apresentou no Parlamento Europeu, em Estrasburgo, o projeto de constituição europeia. © EPA/OLIVIER HOSLET

VGE queria promover um relançamento da integração europeia e tornou-se presidente da Convenção sobre o Futuro da Europa em dezembro de 2001. O objetivo era simplificar os vários tratados através da elaboração de um projeto de constituição. A 29 de maio de 2003, recebeu o Prémio Carlos Magno por "fazer avançar o processo de unificação" na Europa, tal como Simone Veil que o recebeu em 1981, depois de ter sido a primeira presidente do Parlamento Europeu.

Em julho de 2003, Valéry Giscard d'Estaing apresenta a Constituição Europeia, que é assinada pelos 25 membros da União a 29 de Outubro de 2004. Mas o documento vai a referendo em França e passa à história. O "não" ganhou com 54,68% dos votos a 29 de Maio de 2004 e o projeto fracassa.

Giscard d'Estaing foi um dos artífices da constituição europeia, a qual viria a ser rejeitada pelos compatriotas em referendo. © Arquivo Global Imagens

Na cultura, enquanto presidente, lançou as primeiras Jornadas do Património, organizadas em 1980, e em 1977 decidiu transformar a estação parisiense Orsay num museu, hoje um dos principais com arte do século XX. Na inauguração, dia 1 de dezembro de 1986, juntaram-se as três principais e opositoras figuras políticas da época, François Mitterrand, Valéry Giscard d'Estaing e Jacques Chirac.