Ainda é possível evitar o veto húngaro a este orçamento europeu? É algo que pode acontecer nos próximos dias?

Acho que ainda temos muito tempo até ao prazo terminar. Temos de confiar na experiência da presidência alemã e em que eles vão encontrar uma solução. Utilizei intencionalmente o termo "solução" em vez do termo "compromisso", porque em matéria de princípios a Hungria e a Polónia não aceitam compromissos. A solução tem de vir dos que põem a Europa nesta situação, eles devem tentar recuar e manter-se no acordo de julho dos líderes europeus, mas penso que podemos sempre ultrapassar esta crise. Portanto, estou otimista em relação à possibilidade de uma solução, mas esta não está nas nossas mãos, está nas mãos daqueles que colocaram a UE nesta situação.

Quando diz não estar nas vossas mãos quer dizer que não há nada que o governo húngaro possa fazer para ajudar a encontrar a tal solução?

Desde a cimeira de julho do Conselho Europeu, já apresentámos muitas propostas construtivas sobre como cumprir este acordo em harmonia com os tratados, sem os desrespeitar. Se a questão fosse um verdadeiro condicionalismo orçamental teríamos fechado o acordo em setembro, mas o problema é que há quem queira nas instituições europeias, no parlamento, entre os políticos, forçar esta questão ideológica que não foi acordada no Conselho Europeu em julho. Se fosse pelas garantias financeiras, por condicionalismos do mecanismo financeiro para proteger o orçamento, seria fácil de resolver. Nestas questões temos sido sempre construtivos, temos estado em contacto constante com a presidência alemã e com todas as partes interessadas. A posição polaca e a posição húngara têm sido coerentes desde o início, sempre dissemos que não cederíamos a chantagem política. Em relação à questão financeira têm sido apresentadas muitas soluções. O problema é que tem de haver um pacote financeiro que possa ser lançado logo que possível. A Hungria é da opinião que temos de libertar o dinheiro para aqueles países que estão em pior situação. Este problema pode ser facilmente resolvido, mas há outra parte desta situação - há alguns círculos que querem fazer chantagem ideológica, querem usar os fundos para fazer chantagem política.