Os comediantes que usam o humor para honrar os portugueses na América

Quando os Portuguese Kids usam o slogan de Trump "Make America great again" num vídeo do YouTube, usam também a réplica: "Replace it with Portugal" - (substituam-na por Portugal). As coisas ainda não estão bem assim, claro. É uma piada. Mas bebe numa realidade, como todas. A reputação de Portugal nos EUA mudou e este grupo de humoristas lusodescendentes sente-o bem. Derrick DeMelo, Brian Martins e Albert Sardinha andam a fazer piadas sobre a comunidade portuguesa nos EUA há 15 anos. "Nós éramos portugueses quando isso não era cool", brinca Derrick.



Agora é. "Muitos dos que vêm agora ao nosso espetáculo dizem: espera, sou português, isso significa que tenho um pouco disto de que os outros tanto gostam", diz Brian. Os fãs no Facebook fazem questão de "ter a bandeira portuguesa no perfil. Ou dizer de onde vem a família. Isto apesar de muitos já nem sequer falarem português".



É esta a onda que surfam os Portuguese Kids. "O nosso humor sempre foi sobre isso. Somos portugueses e queremos que o mundo saiba como é espetacular", diz Derrick. A primeira vez que deram nas vistas foi com um vídeo cómico gravado na réplica das Portas da Cidade de Ponta Delgada que existe em Fall River. Uma paródia ao I"m Sexy and I Know it dos LMFAO com "I"m Portuguese and I know it". Mulheres de lenço e roupa negra dançavam hip-hop em formato rancho, e a canção brincava com os hábitos portugueses nos EUA, até com a pronúncia e as expressões misturadas do mau português e nem sempre correto americano. "Sim, trabalho dois turnos, sete dias por semana, tenho uma casa com três hipotecas, consegui dinheiro do banco... Mexe-me esse cu, mexe-me esse cu."