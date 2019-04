A Assembleia da República aprovou no passado dia 15 de março uma resolução, publicada nesta segunda-feira em Diário da República, em que recomenda ao governo a adoção de um "plano de emergência" para o alojamento de estudantes do ensino superior. Mas a implementação das medidas sugeridas não se antevê muito prática. Uma das propostas dirigidas ao executivo passa por recorrer a verbas do ​​​​​​POPH - Programa Operacional do Potencial Humano, utilizadas para reforçar as garantias do sistema de empréstimos a estudantes - pondo assim em causa o sistema - e transferi-las para um novo "fundo" que, no essencial, será igual ao que já existe desde outubro do ano passado.

Mais concretamente, a resolução, nascida de uma proposta do Bloco de Esquerda, propõe ao governo que, "através do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, reequacione o fundo financeiro disponibilizado para os empréstimos bancários a estudantes do ensino superior, utilizando-os na construção de mais residências universitárias e implementando um mecanismo financeiro de emergência para todos os estudantes deslocados que não encontrem oferta de alojamento nas residências universitárias".